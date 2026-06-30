»Razlike v slogu igranja, ki si jih nekoč takoj opazil, ne obstajajo več«

Profesor politične geografije na Univerzi v Trstu Igor Jelen, sicer Slovenec iz Kanalske doline, je na vprašanja o nogometu odgovarjal zelo poznavalsko in iz čisto posebnega zornega kota.

Spremljate mundial?

Precej. To, da so tekme ponoči, niti ni tako slabo. Zaradi vročine slabo spim, zato prižgem televizor in vsaj gledam nogomet.

Vi ste geograf. Ali to vpliva na vaše nogometne simpatije?

Še pred 20 leti je bilo tako, da si takoj razumel, kateremu slogu igranja pripada določena reprezentanca. Tipičen primer je Angola, ki je igrala zelo podobno Brazilcem tako kot vse reprezentance držav nekdanjih portugalskih kolonij. Podobno sta zmeraj igrali tudi Argentina in Španija. V Evropi pa smo imeli podobnost med Italijani in Nemci z izrazito obrambno igro. Angleži pa so igrali spet na svoj način, za njih so bili značilni predložki. Vse te razlike, ki si jih nekoč takoj opazil, ne obstajajo več. Globalizacija pač.

No, dokler so bili slogi izrazitejši, kateri vam je bil ljubši?

Lepo je bilo gledati brazilski talent in podajanje žoge. Ampak v tem sodobnem nogometu Brazilija ne zmaguje več. Ste opazili? Prekleti VAR je demontiral nekdanji nogomet. Krive so tudi menjave. Zdaj lahko zamenjaš toliko igralcev, da lahko celo tekmo izvajaš presing. Nekoč ni bilo tako, moral si razporejati energijo, to pa je odpiralo prostor talentu. Danes so v nogometu preveč v ospredju atletske sposobnosti namesto talenta.