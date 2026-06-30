Nabrežinski poštni urad po prenovitvi znova odprl vrata

Nabrežinski poštni urad je spet odprl vrata. Po dobrem mesecu dni, odkar so ga zaprli zaradi obnovitve prostorov in drugih vzdrževalnih del, je urad, ki stoji nedaleč od Placa, glavnega vaškega trga, od včerajšnjega dne ponovno odprt za obiskovalce, in sicer od ponedeljka do petka med 8.20 in 13.45 ter ob sobotah med 8.20 in 12.45. Nabrežinskim strankam tako ne bo več treba do pošte v Sesljanu.

Lažje za slepe in slabovidne

Izredna infrastrukturna dela so izvedli v okviru projekta Polis, ki s sredstvi iz nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost širi ponudbo poštnih uradov in tudi v 7000 občin z manj kot 15 tisoč prebivalci po vsej Italiji prinaša digitalne storitve, ki so bile doslej dostopne le v večjih mestih. Po novem bodo italijanski državljani v nabrežinskem poštnem uradu tako lahko zaprosili tudi za potni list in jim za to ne bo treba romati vse do kvesture v Trstu. Dokument pa bodo prejeli kar v domači poštni nabiralnik. Obenem bodo zaposleni v poštnem uradu strankam nudili še celo vrsto drugih storitev, ki jih sicer nudi Nacionalni zavod za socialno varnost INPS.

Nabrežinski urad je dobil tudi popolnoma novo podobo, stene so prepleskali v nove barve, v čakalnici stoji novo pohištvo, poskrbeli so tudi za slepe in slabovidne, ki bodo po novem lažje stopili do poštnega uradnika. Eno od okenc je tudi nižje, kar bo olajšalo obisk pošte predvsem starejšim in invalidom. Poleg tega prostore razsvetljujejo nove luči z zmanjšano porabo električne energije. Pošta je torej po novem nasploh bolj »zelena« in energetsko učinkovita.