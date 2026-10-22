Projekt Sicuri od oktobra usmeril 1570 oseb na pot samostojnosti

»Za vsakim človekom se skriva zgodba, za vsako prošnjo za pomoč pa pogosto potreba, ki je večja, kot se zdi na prvi pogled. V tem letu smo srečali ranljive begunce in migrante, ki se spopadajo s težavami z dokumenti, stanovanjem, zdravjem, delom in posledično z možnostjo, da si lahko zgradijo prihodnost.« Predsednik Islamske skupnosti Akram Omar je v tržaški mošeji Ar-Rayan danes sprejel novinarje, da bi jim predstavil izsledke enoletnega projekta Sicuri, pri katerem sta ob skupnosti sodelovali združenji International Rescue Committee Italia (IRC) in DonK Humanitarian Medicine.

»Projekt je v središče postavil človeka in njegovo dostojanstvo ter razkril kritične razmere, s katerimi se soočajo migranti in prosilci za azil. Ugotovili smo, da je veliko nevidnih ljudi, katerim smo pomagali, vendar je za reševanje težave potrebno širše sodelovanje združenj z institucijami. Vsak mora prevzeti svojo odgovornost,« je poudaril.

Projekt ponuja storitve, usmerjene v posameznika, ki vključujejo podporo in spremljanje na osebni poti, skrb za zdravje prek storitev psihološke podpore ter dostop do zdravstvenih, socialnih in skupnostnih storitev. Posamezniku želi zagotoviti vsestransko podporo na vseh življenjskih področjih.

Projekt je od oktobra lani obravnaval in podprl 1572 oseb (83 odstotkov moških in 17 odstotkov žensk) iz 43 držav, pri čemer jih kar 83 odstotkov prihaja iz Afganistana, Pakistana, Bangladeša in Nepala. Iz podatkov izstopa, da so 78 osebam ponudili individualno psihološko podporo in spodbudili psihosocialne dejavnosti v skupini, 482 osebam so nudili pravno podporo, 458 osebam so pomagali najti streho nad glavo v centrih, 192 osebam so pomagali pri urejanju dokumentov, 159 osebam pa so omogočili dostop do zdravstvene oskrbe.

Več v jutrišnjem (petkovem) Primorskem dnevniku.