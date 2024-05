Regijske igre v režiji Sklada Mitje Čuka

V sredo bo na atletskem stadionu na Kolonji nad Trstom in v telovadnici na Rouni pri Briščikih vse živo. Na sporedu bodo 29. Regijske igre Specialne olimpijade Slovenije, na katerih bo nastopilo deset ekip, kot gostje pa še ekipa Cest iz Trsta. Druge ekipe, ki bodo nastopale, so: Sklad Mitja Čuk, Cirius Vipava, VDC Ajdovščina Vipava, VDC Nova Gorica, VDC Želva Nova Gorica, OŠ Kozara Nova Gorica, OŠ France Bevk Tolmin, Center za usposabljanje Elvire Vatovec Strunjan, VDC Postojna, OŠ Miroslava Vilharja Postojna. Skupno bo okrog 140 tekmoval in tekmovalcev, ki se bodo pomerili v atletskih panogah, košarkarskih elementih in balinanju. V atletiki bodo na Kolonji tekmovali v teku na 50, 100 in 200 metrov, metu žogice in vorteksa ter štafeti 4 X 100 metrov. Tekmovanja na atletski stezi se bodo začela okrog 10.15. Četrt ure kasneje se bodo začela tekmovanju v košarkarskih (vodenje žoge, met v tarčo in met na koš) in balinarskih elementih (bližanje na razdaljah 6, 9 in 12 metrov) v telovadnici in na balinišču na Rouni pri Briščikih.

Odprtje Regijskih iger bo ob 9.30 na atletskem igrišču na Kolonji, kjer bo na sporedu tudi krajša kulturna točka in nastop Cheerdance Millenium. Častna gostja tekmovanja bo Tanja Princes, nekdanja predsednica primorske regije Specialne olimpijade Slovenije. »Sklad Mitja Čuk ni prvič, da organizira Regijske igre. Letos je že tretjič. Nazadnje se je to zgodilo leta 2015. Člani Specialne olimpijade Slovenije pa smo 25 let,« je dejal koordinator iger Sandi Štefančič, ki je poudaril, »da se je za organizacijo trudila in marljivo delala celotna ekipa Sklada Mitje Čuka.« »Vsak je pripomogel, da je prišlo do iger. Upam in želim si, da bi bile uspešne in da nam ne bi nagajalo vreme. Zahvaliti se moram tudi ZSŠDI-ju, slovenskim višjim šolam in vsem pokroviteljem, ki so nam priskočili na pomoč. Naši gojenci komaj čakajo na nastope, navijanje in nagrajevanje. Trenirali smo celo leto,« je še zaključil Štefančič. Sklad Mitja Čuk bo na Regijskih igrah nastopil z dvanajstimi tekmovalci.

Športna ekipa Sklada Mitje Čuka sicer nastopa tudi na drugih prvenstvih. V košarkarskem prvenstvu Bomba »rdeči Čuki« trenutno zasedajo prvo mesto na lestvici. Zelo dobro jim gre tudi na primorskem balinarskem prvenstvu, kjer nastopa kar enajst ekip. 7. junija pa bodo nastopili tudi na turnirju v namiznem tenisu. Zaradi organizacije Regijskih iger pa bo letos odpadel mednarodni košarkarski turnir Zmagajmo vsi, ki bo spet na sporedu prihodnje leto. Gojenci Sklada Mitje Čuka med tednom trenirajo vsak dan. Ob ponedeljkih telovadijo v telovadnici na Kontovelu, ob torkih igrajo košarko v športni dvorani na Čarboli v Trstu, ob sredah balinajo v Samatorci, ob četrtkih plavajo v bazenu v Štarancanu, ob petkih pa so običajno na programu sprehodi.