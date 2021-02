Rekorder Handanović

V nedeljo je Interjev kapetan črno-modrih Samir Handanović odigral jubilejno 500. tekmo v italijanski A-ligi. Kot 15. nogometaš v zgodovini in šele kot drugi tujec na Apeninskem polotoku. Med 15. majem 2005 in 14. februarjem 2021 je Samir Handanović zbral natanko 500 nastopov v A-ligi, s čimer se je na 14. mestu večne lestvice izenačil z legendarnim italijanskim branilcem Cirom Ferraro. Na vrhu po številu nastopov v najmočnejši italijanski nogometni ligi je vratar Gianluigi Buffon (653), ki mu sledita branilec Paolo Maldini (647, vse za Milan) in Francesco Totti (619, vse za Romo). Na četrtem mestu po odigranih tekmah v A-ligi je prvi in do nedelje edini tujec v elitnem klubu 500 Argentinec Javier Zanetti (615, vse za Inter). Za mnenje smo vprašali tudi nekdanjega Vesninega vratarja Edvina Carlija.

Več v današnji (sredini) izdaji Primorskega dnevnika.