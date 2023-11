Rekordne Stožice, navdušenje in svetla prihodnost slovenskega nogometa

»Faktor K« dobro poznajo košarkarji oziroma odbojkarice ŠD Kontovel. Od ponedeljka zvečer ga pozna tudi nogometna oziroma športna Slovenija. Faktor K kot Kek (Matjaž), aktualni selektor slovenske nogometne reprezentance, ki se je po 23 letih spet uvrstila na evropsko prvenstvo. A K kot tudi Katanec (Srečko), ki se je v zgodovini slovenskega nogometa prav tako kot selektor Slovenije dvakrat uvrstil na velika tekmovanja: EP 2000 in SP 2002.

Slovenski selektor Matjaž Kek je bil po ponedeljkovi zmagi v zadnjem kvalifikacijske krogu s Kazahstanom vesel kot otrok, ko prejme Miklavževo darilo (op. av. kmalu nas bo obiskal dobri bradati možakar). Na novinarski konferenci po tekmi,ki jo je Slovenija zmagala 2:1, je bil srečen, sproščen, pošten in odprt. »Danes sem najbolj srečen človek na svetu,« je svoj monolog pred številni novinarji v polni konferenčni dvorani začel 62-letni Mariborčan in nadaljeval: »Generacijo, ki je bila že označena za ‘luzersko’, je naredila veliko stvar. Mladeniči so postali moški in vrnili vero v slovenski nogomet.«

Zagotovo bo Nogometni zvezi Slovenije uspeh prinesel 9,25 milijona evrov Uefine nagrade za uvrstitev na evropsko prvenstvo, a to je šele začetek, če se v Nemčiji tudi kaj zares naredi v konkurenci 24 najboljših reprezentanc stare celine.

Kazahstanci, Čeferin, Pirc Musar in rekord v Stožicah

Da je bil ponedeljkov dogodek zgodovinski, je pričala množica navijačev, ki je v Stožice romala že v poznih popoldanskih urah z vseh ljubljanskih ulic. Najbolj zavzeti ljubitelji športa so izkoristili bližino športne dvorane in so si ogledali še košarkarski dvoboj v ligi ABA med Cedevito Olimpijo in beograjskim Partizanom slavnega trenerja Željka Obradoviča. Za kroniko naj dodamo, da je po napeti zadnji četrtini slavila zmago domača peterka.

Dobro uro pred tekmo je bil večji del stadiona že zaseden (v ponedeljek je bil sicer obisk s 16.432 rekorden). Desno od VIP in novinarske tribune je bil delček stadiona rezerviran za navijače Kazahstana, ki jih je bilo kar precej in so bili tudi glasni. Veliko je bilo tudi novinarjev iz pravzaprav bolj srednjeazijske kot evropske (obširne) države. Za Kazahstance, ki so se med seboj pogovarjali v ruščini, je bil ponedeljkov prav tako zgodovinski dogodek. V primeru zmage bi se namreč prvič v zgodovini po osamosvojitvi države uvrstili na evropsko prvenstvo. Selektor Mogomed Adiev je lahko računal na nekaj izkušenih nogometašev, ki igrajo v prvi ruski ligi. Ramazan Orazov, strelec edinega kazahstanskega gola, ki je na začetku drugega polčasa utišal Stožice, pa igra v Kopru.

VIP tribuna se je napolnila nekaj minut pred prihodom na sredino igrišča orkestra slovenske vojske, ki je zaigral obe himni. Prvi zvezdi sta med »vipovci« bila predsednica Republike Slovenije Nataša Pirc Musar tre predsednik evropske nogometne zveze Uefa Aleksander Čeferin. Pa še minister za gospodarstvo in šport Matjaž Han ter ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon. Ni pa bilo premierja Roberta Goloba, ki je okreval po operaciji kile.

