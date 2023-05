Roglič napredoval za devet mest

Slovenski kolesarski zvezdnik Primož Roglič, ki je v nedeljo postal prvi Slovenec z zmago na dirki po Italiji, je na današnji lestvici Mednarodne kolesarske zveze (Uci) napredoval za devet mest in se je prebil na četrto mesto. Na prvem mestu še naprej ostaja Tadej Pogačar, ki je te dni po poškodbi spet sedel na kolo. Pred Rogličem so še Belgijec Remco Evenepoel, na drugem mestu in Belgijec Wout Van Aert, na tretjem. Peti je Danes Jonas Vingegaard. Matej Mohorič je izgubil štiri mesta in je zdaj šestdeseti.

Na lestvici držav vodi Belgija, ki ima veliko prednost pred Francijo in Dansko. Slovenija je napredovala na četrto mesto.