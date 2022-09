Roglič odstopil z dirke po Španiji

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je zaradi posledic padca v zaključku 16. etape na dirki po Španiji predčasno sklenil nastope, je na družbenih omrežjih sporočilo njegovo moštvo Jumbo-Visma.Dvaintridesetletni Zasavec je v torek napadel v zadnjih kilometrih 16. etape, nato pa grdo padel tik pred koncem v boju za etapno zmago. Povsem okrvavljen in načet je nato ciljno črto v Tomaresu prečkal kot 35., a zaradi sprinterskega pravila zabeležil čas zmagovalca.

Roglič se je v sprintu, v katerem bi bil sicer nemočen proti izrazitejšim sprinterjem, postavil na zadnje mesto, a nato zadel ob Britanca Freda Wrighta in močno treščil ob tla. Zasavec je imel po zdravniškem poročilu odrgnino na desnem komolcu, desnem kolku, desnem kolenu in predelu desnega rebra.

Kljub temu, da je pridobil osem sekund v primerjavi z vodilnim Belgijcem Remcom Evenepoelom, so iz moštva kasneje sporočili, da je nadaljevanje Vuelte za trikratnega zaporednega zmagovalca vprašljivo.

Danes zjutraj pa so pri Jumbo-Vismi na družbenih omrežjih objavili pričakovano novico o odstopu Zasavca. »Na žalost Primoža Rogliča ne bo na startu 17. etape zaradi posledic včerajšnjega padca. Hvala za vse lepe trenutke na letošnji Vuelti. Imel si velike načrte za prihodnje dni, ampak na žalost ti to ni bilo usojeno,« so zapisali na Twitterju.