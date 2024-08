Roglič po zmagi v lovu na O’Connorja pridobil 56 sekund

Slovenski kolesarski as Primož Roglič (Red Bull-BORA-hansgrohe) je zmagovalec osme etape dirke po Španiji od Ubede do Sierra de Cazorle (158,7 km). V primerjavi z vodilnim na Vuelti, Avstralcem Benom O’Connorjem (Decathlon AG2R), je tokrat pridobil 46 sekund na cesti in deset dodatnih bonifikacijskih sekund z etapno zmago.

Roglič je ciljno črto prečkal pred Špancem Enricom Masom (Movistar), ki je edini lahko držal stik s slovenskim asom, a v sprintu na vrhu ciljnega vzpona ni imel pravih možnosti. Tretje mesto je pripadlo še enemu Špancu Mikelu Landi (Soudal Quick-Step), ki je zaostal 14 sekund.

O’Connor je zaradi velike prednosti obdržal prednost v skupnem seštevku, a je v etapi po 17. mestu skupaj izgubil 56 sekund.

To pomeni, da ima 28-letni Avstralec še 3:49 minute naskoka pred Rogličem, medtem ko se je na tretje mesto prebil Mas, ki zaostaja 4:31 minute. Povsem je danes popustil pred tem tretjeuvrščeni v seštevku, Portugalec Joao Almeida (UAE Team Emirates).

Za Rogliča je bila današnja zmaga že 14. etapna na dirki po Španiji, s čimer je zdaj šesti na večni lestvici. Daleč spredaj je neulovljivi Španec Delio Rodriguez z 39. V karieri je Kisovčan zdaj pri 86 zmagah, na letošnji Vuelti pa je slavil tudi v četrti etapi.

V nedeljo bo na sporedu zahtevna gorska etapa od Motrila do Granade (178,2 km).