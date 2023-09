Rogličev moštveni kolega Van Hooydonck mora končati kariero

Belgijski kolesar Nathan Van Hooydonck, ki je prejšnji torek v domovini preživel prometno nesrečo, mora končati kariero. Pomočniku slovenskega kolesarja Primoža Rogliča in zmagovalca Toura Jonasa Vingegaarda pri Jumbo Vismi so zdravniki ugotovili, da je bila za slabost, ki je povzročila nesrečo, kriva srčna aritmija. V sredo so mu zato vstavili defibrilator.

Sedemindvajsetletnega Flamca so sicer že izpustili v domačo oskrbo, a bo potreboval še nekaj časa, da bo popolnoma okreval. Tekmovati pa ne bo mogel več.

»Zavedam se, da sem imel neverjetno srečo. Stvari bi se morda odvile drugače, če ne bi tako hitro dobil dobre pomoči. Sem v redu, vendar se moram za vedno sprijazniti z dejstvom, da to pomeni konec moje poklicne kariere. Rad bi izrazil svojo hvaležnost ljudem, ki so mi pomagali, zdravniški ekipi v bolnišnici in vsem navijačem, ki so mi pošiljali sporočila. Zdaj se bom osredotočil na okrevanje in prihajajoče očetovstvo. Z Alicio in nosečnostjo je vse v redu in nestrpno pričakujemo porod. To mi v tem trenutku res pomaga,» je za spletno stran moštva dejal Belgijec.