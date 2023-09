Rogličev sotekmovalec po hudi prometni nesreči v bolnišnici

Nathan Van Hooydonck, pomočnik Primoža Rogliča, Wout van Aerta in Jonasa Vingegaarda v kolesarski ekipi Jumbo-Visma, se je huje poškodoval v prometni nesreči v domačem Kalmhoutu severno od Antwerpna. Po poročanju lokalne policije so 27-letnika po nesreči morali celo oživljati in ga brez zavesti prepeljati v bolnišnico, pišejo agencije.

Novico o nesreči so potrdili tudi v ekipi Jumbo-Visma. Tam so zapisali, da se je kolesar za volanom počutil slabo, posledica pa je bila huda nesreča. »Takoj so ga prepeljali v bolnišnico. Ne moremo pa potrditi govoric, da je v kritičnem stanju,» so na družbenem omrežju X, nekdanjem Twitterju, zapisali v ekipi.

»Vemo, da je imel nesrečo in da je v bolnišnici. Mislim da je v umetni komi,» pa je že pred tem ob robu kolesarske dirke v Španiji povedal športni vodja ekipe Grischa Niermann in dodal, da bo danes za vse težka etapa.

Na posnetku časnika Het Laatste Nieuws je videti več poškodovanih vozil v enem od križišč. »Voznika so na licu mesta oživljali in ga v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico. Njegova noseča žena, ki je sedela zraven njega, je nepoškodovana, a tudi njo so prepeljali v bolnišnico,» časnik citira predstavnika policije.

Po poročanju medijev naj bi Van Hooydonck povzročil nesrečo, v kateri je bilo vpletenih najmanj pet avtomobilov. Za krmilom naj bi se počutil slabo in zato prevozil rdečo luč. V drugih vozilih so bile ranjene še tri osebe, med njimi en otrok.