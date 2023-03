Rogliču etapna zmaga, prva v letošnji sezoni

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je le dan po slavju rojaka Tadeja Pogačarja na dirki Pariz-Nica osvojil prepričljivo zmago na četrti etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja. Po 218 km je bil kapetan moštva Jumbo-Visma najboljši v ciljnem sprintu v Tortoretu v Abrucih. Na drugo mesto se je uvrstil Francoz Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step), tretji pa je bil Britanec Adam Yates (UAE Team Emirates). Današnjo etapo je zaznamoval 4,4 km dolg ciljni vzpon, na katerega so se morali kolesarji povzpeti kar štirikrat v zaključku dirke. V zadnjem krogu je Roglič ves čas kolesaril v ospredju in mirno nadzoroval dirko. V ciljnem sprintu je bil 33-letni Kisovčan dejansko razred zase, ob etapni zmagi (prvi v letošnji sezoni in prvi po poškodbi rame) pa je skočil na drugo mesto. Za vodilnim Nemcem Lennardom Kämno (Bora-Hansgrohe) zaostaja le še šest sekund.