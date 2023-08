S SloVolleyem podajalec iz prve lige

S SloVolleyem bo letos v moški C-ligi nastopal tudi bivši slovenski prvoligaš Matija Jereb. Nogovoriški podajalec bo pomembna okrepitev za moštvo Ambroža Peterlina, saj bo v ekipo prinesel kopico izkušenj, pa tudi profesionalni odnos. Še ne 32-letni igralec je sicer lani miroval, še pred dvema sezonama pa igral v prvi slovenski ligi pri OKSalonit Anhovo. Eno sezono je nosil dres Kalcita, v sezonah 2014/15 in 2015/16 je bil član ACH Volleya, kjer je okusil tudi ligo prvakov.V zadnji sezoni v Ljubljani je igral tudi s števerjanskim odbojkarjem Jernejem Terpinom. Bil je tudi član slovenske članske reprezentance in zbral nekaj nastopov. »Tehnično smo ekipo dopolnili z odličnim podajalcem. Dobro je tudi, da že pozna naše okolje, saj je s Slogo Tabor že treniral v času B-lige, ko je z nami igral Gregor Jerončič,« je povedal Peterlin in še nadaljeval :»Zagotovo bo Matija dodana vrednost tudi kar se tiče profesionalnega pristopa. TO bo v pomoč soigralcem in projektu nasploh,« je še povzel pomen prihoda 188 centimetrov visokega podajalca.