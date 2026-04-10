»S svojo sezono sem zadovoljna, žal pa mi je, da zapuščam Sassari«

Z obstankom Dinama Sassari v A1-ligi v prvem krogu play-outa se je za goriško košarkarico Anno Turel končala sezona. Triindvajsetletnica se te dni mudi doma v Gorici, v naslednjih tednih pa jo čaka iskanje nove ekipe za prihodnjo sezono. Predsednik sardinskega kluba Stefano Sardara je namreč le nekaj dni po odločilni zmagi nad Brixio napovedal umik Dinama iz ženske košarke.

Kako ste reagirali na to nepričakovano novico?

Novica nas je vse presenetila. Prepričana sem bila, da bom ostala v Sassariju, tako kot večina italijanskih igralk v ekipi. Trener Paolo Citrini mi je med sezono večkrat potrdil, da tudi v prihodnje računa name. V torek pa je predsednik Sardara izjavil, da ne namerava sestaviti ekipe za naslednjo sezono. Tega prej ni slutil nihče, ne igralke ne trener. Zdaj bom morala najti novo ekipo in prisluhniti ponudbam iz drugih klubov. Moj agent je že na delu, čeprav se kupoprodajna tržnica še ni začela.

Vam je kaj žal, da zapuščate Sardinijo?

Da. V klubu je bilo za nas vedno vse lepo poskrbljeno. V letošnji sezoni sem imela dobro minutažo, trener mi je zaupal. Večino sezone nam je šlo dobro od rok, edina negativna točka je, da se nismo uvrstile v play-off. Drugače mi je bilo življenje v Sassariju všeč. Mesto je umirjeno. S soigralkami sem veliko prostega časa preživljala ob morju, tudi pozimi. Sem pa taka oseba, ki se dobro znajde kjerkoli.

Sezono ste sklenile z obstankom v play-outu. Ste zadovoljne ali vas še vedno bolj žuli, da se niste uvrstile v play-off?

Na začetku sezone so bila pričakovanja višja. Prvi cilj je bila uvrstitev v play-off. Ko pa smo začele popuščati, smo morale stisniti zobe. V play-outu nismo več razmišljale o zamujeni uvrstitvi v play-off, ampak le o obstanku. Na prvi tekmi proti Brixii, ki smo jo nerodno izgubile na domačem igrišču, se je verjetno razočaranje nekoliko poznalo. Na preostalih dveh tekmah pa smo zaigrale veliko bolj odločno in obakrat tudi prepričljivo zmagale.

Dolgo časa ste držale mesto med prvo osmerico, na koncu pa vam je le ena zmaga zmanjkala do uvrstitve v play-off. Kje se vam je pravzaprav zataknilo?

Na koncu smo imele tudi nekaj smole, saj je San Martino prav v zadnjem krogu nepričakovano premagal Reyer. Med sezono pa žal nismo napredovale tako kot ostale ekipe. Na začetku smo igrale veliko bolj složno, si veliko več podajale žogo in sodelovale na igrišču. Nato pa smo ravno v tem popustile. V zadnjih krogih smo nekaj tekem izgubile v končnici ravno zato, ker nismo bile složne. Vse ostale ekipe so med sezono napredovale, mi pa smo stagnirale. V tem vidim največjo razliko.

V povprečju ste na igrišču prebili dobrih 23 minut in dosegali skoraj 6 točk na tekmo. Ste s svojo sezono zadovoljni?

Sem zadovoljna. V marsičem sem zelo napredovala. Predvsem v obrambi sem naredila velik korak naprej. Pri Sassariju je bil sistem igre drugačen kot lani v Faenzi, tudi moja vloga na igrišču se je spremenila. Lani sem pogosteje metala na koš, letos pa mi je trener zaupal tudi vlogo organizatorke igre. Tega že nekaj let nisem počela. Tudi v obrambi sem imela pomembnejšo vlogo, saj sem večkrat pokrivala najboljšo strelko nasprotne ekipe. Prav so mi prišle tudi izkušnje iz moje lanske prve sezone v A1-ligi.