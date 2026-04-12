PalaBigot se pripravlja na prvi koncert

Priprave na prvi veliki glasbeni dogodek v športni dvorani PalaBigot potekajo s polno paro: v sredo, 15. aprila, ob 21. uri bo na sporedu koncert, s katerim italijanski pevec Tommaso Paradiso začenja svojo novo turnejo.

Po obsežni prenovi je športni objekt v Ulici Grappate postal sodobnejši, prijetnejši in bolj funkcionalen. Goriški župan Rodolfo Ziberna opozarja, da je PalaBigot po svojih značilnostih in zmogljivostih edinstven objekt v krogu več kot sto kilometrov.

»Od Padove do Ljubljane PalaBigot resnično predstavlja edinstveno prizorišče, saj lahko zadosti potrebam koncertov do pet tisoč obiskovalcev. Njegova nesporna prednost je dvojna vloga – kot idealna lokacija za športne dogodke in spektakle. Naložba v našo dvorano tako ne bo ostala le ena najpomembnejših zapuščin projekta GO! 2025 na področju športa, temveč bo prenoveljeni objekt postal tudi idealno prizorišče za večje dogodke in koncerte z velikimi imeni,« poudarja Ziberna, ki je v prejšnjih dneh skupaj z občinskim odbornikom za velike dogodke Luco Cagliarijem obiskal športno dvorano PalaBigot, v kateri ravnokar nameščajo oder in vso potrebno opremo za koncert. Župan poudarja, da pri pripravi koncertnega prizorišča sodeluje tudi goriško košarkarsko društvo Dinamo, ki drugače uporablja dvorano za svoje treninge in tekme. Po besedah župana so uspeli uskladiti potrebe športnikov z zahtevami organizatorjev glasbenega dogodka. S potekom priprav na sredin koncert je zadovoljen tudi Cagliari.

»Nenehno spremljamo vse vidike, povezane z varnostjo, logistiko in tehničnimi storitvami. Glasbeni dogodek je za nas pravi preizkus celotnega objekta, še posebej zato, ker gre za prvi koncert turneje pomembnega izvajalca. Dvorana, zasnovana tudi za koncerte, ima vrhunski zvočni sistem in prilagodljivo razsvetljavo. Vse je bilo načrtovano tako, da zagotavlja funkcionalnost in prilagodljivost,« poudarja Luca Cagliari in pojasnjuje, da je tehnična ekipa podjetja FVG Music Live že več dni na delu v športni dvorani PalaBigot, kjer bodo vaje pred koncertom potekale do torka, 14. aprila. Po koncertu bodo oder začeli razstavljati že ponoči, dokončno pa bo razstavljanje končano naslednji večer.

Na delu šestdeset tehnikov

V priprave je vključenih približno 60 tehnikov turnejske ekipe poleg lokalnih delavcev in varnostnega osebja. Parket v dvorani so zaščitili s posebno podlago podjetja EPS Italia iz Tavagnacca. Podrobnosti odra ostajajo skrivnost, znano pa je, da je dolg 14 metrov in širok 10 metrov. Napoveduje se tudi bogata scenografija z močnim vizualnim učinkom, ki bo ustvarjena posebej za novo turnejo. Nameščenih bo 150 svetil in 100 kvadratnih metrov LED-zaslona. Paradiso se bo predstavil s pesmimi iz novega albuma Casa Paradiso, med katerimi bo tudi »sanremska« I romantici, in hkrati z uspešnicami iz preteklih let. Na odru ga bodo spremljali Matteo Cantaluppi (klaviature), Silvia Ottanà (bas), Angelo Trabace (klavir), Gianmarco Dottori (akustična kitara), Nicola Pomponi in Marco Antonio Musella (električni kitari), Daniel Fasano (bobni) ter vokalistki Roberta Montanari in Alice Barbara Tombola. Medijski partner turneje je Radio Deejay. Dogodek organizirata podjetji FVG Music Live in VignaPR v sodelovanju z goriško občino in družbo Live Nation Italia, ki je producent celotne turneje. Vstopnice za koncert so na voljo na spletnih straneh Eilo.it, TicketOne.it in Ticketmaster.it.