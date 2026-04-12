»Uvoz na avtocesto pri Postojni lahko smrtno nevaren«

Sezona del na slovenskih avtocestah je v popolnem razmahu, posledica tega pa so kolone in zastoji ob delovnih zaporah. Uporabniki opozarjajo na, kot pravijo, smrtno nevarna uvoza na primorsko avtocesto v Postojni v smer Ljubljane, kjer se vsak dan zgodi po več nesreč, poroča RTV Slovenija.

Številni domačini opozarjajo, da lahko pri vključevanju na avtocesto zaradi vprašljive signalizacije zapelješ naravnost pod tovornjak in je vožnja smrtno nevarna. Številne pripombe voznikov v povezavi z nevarnostmi, ki nanje prežijo ob delovišču, je za RTV Slovenija strnil Jernej Knific: »Vozišča so neustreznih širin, neustrezno označena, so smrtno nevarna in vsi mi, domačini, vemo, da je na tem delu najmanj pet ali več nezgod na dan. Upamo, da ne bo še kakšne hujše ali smrtne.«

Zato zaposlenim na družbi za avtoceste Dars polaga na srce, naj si delovišče ogledajo sami in si ustvarijo vtis, kaj se tam dogaja. »Vsem svetujemo, tudi svojim bližnjim, da uporabljajo priključke na Uncu oz. Razdrtem, ker se bojimo za njihovo varnost,« še dodaja Knific.