Nedelja, 12 april 2026
Športna nedelja: nogomet, doma Jadran (ob 17.00) in Soča SloVolley (17.30)

Nogometne tekme se bodo danes (pa vse do konca sezone) začele ob 16. uri

Spletno uredništvo |
FJK |
12. apr. 2026 | 11:03
NOGOMET

ELITNA LIGA

16.00 v Repnu: Kras Repen – Fontanafredda

16.00 v Štandrežu: Juventina – Fiume Veneto Bannia

PROMOCIJSKA LIGA

16.00 v Korenu: Corno – Sistiana Sesljan

1. AMATERSKA LIGA

16.00 v Trstu, Ul. Sanzio: San Giovanni – Sovodnje

2. AMATERSKA LIGA

16.00 v Bazovici: Zarja – Audax Sanrocchese

3. AMATERSKA LIGA

16.00 v Trebčah: Primorec – Vesna

16.00 v Doberdobu: Mladost – Domio B

16.00 na Proseku, Rouna: Primorje 1924 – Aris San Polo

ODBOJKA

MOŠKA B-LIGA

17.30 v Nabrežini: Soča SloVolley ZKB Lokanda Devetak – Padova

ŽENSKA C-LIGA

18.00 v Martignaccu: Martignacco – Zalet ZKB

KOŠARKA

MEDDEŽELNA B-LIGA

17.00 v Trstu, Čarbola: Jadran – Reggio Emilia

