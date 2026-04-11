Zalet izpadel iz D-lige, Soča izgubila pomembno točko

ODBOJKA
ŽENSKA D-LIGA
Zalet – Latisana 0:3 (15:25, 22:25, 20:25)
Zalet: Olivotti 9, Dandri 1, Gulich 9, Luxa 1, Mbengue 0, Rapotec 8, Movio (L1); Regent 4, Oberdan (L2), Gargiuolo n.v., Karadžić n.v., Pellizzari n.v. Trener: Bosich.
Zaletovke so po porazu proti Latisani matematično izpadle iz D-lige.
Soča Lokanda Devetak ZKB – Cervignano 3:2 (25:13, 25:19, 15:25, 17:25, 15:11)
Soča Lokanda Devetak ZKB: Scocco 14, Piva 23, Komic 2, Menis 11, Paulin 11, Cotič 4, Tosolini 6, D’Amelio (L1), Buna (L2), L. Berzacola 0, A. Berzacola 0, Volčič 1, Coco. Trener: Orel.