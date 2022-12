Po poti dvigovalke uteži Martine Sosič, ki je pred kratkim nastopila na univerzitetnem svetovnem prvenstvu v Turčiji in je s Slovenijo osvojila kolajno na ekipnem tekmovanju, stopa tudi 29-letni Saša Marsetti, doma iz Bazovice. Marsetti, ki vadi pod taktirko fitnes trenerja Aljaža Miliča, je pred kratkim nastopil na odprtem državnem tekmovanju Štajerska Open v troboju moči, kot v slovenščini pravimo neolimpijski disciplini powerlifting, ki sodi v širšo družino disciplin v dvigovanju uteži.

Troboj moči je tekmovanje v maksimalni moči pri treh osnovnih vajah z utežmi: v počepu, potisku s prsi in mrtvem dvigu.

Saša je nastopil v skupini do 83 kilogramov. Do tu ni prav nič običajnega, če navaden bralec ne bi poznal Sašove zgodbe, o kateri smo tudi pisali na Primorskem dnevniku. Marsetti je na začetku leta 2020, to se pravi tik pred izbruhom pandemije novega koronavirusa, tehtal dobrih 120 kilogramov in je le s težavo uspel opraviti nekaj počepov. »Takrat sem vstopil v stik s fitnes trenerjem Aljažem Miličem, doma iz Trebč, in se je začela moja drastična preobrazba. V dveh letih sem se popolnoma spremenil, shujšal za skoraj štirideset kilogramov in se ojačil. Da bi dodal smisel svojim treningom, sem se odločil, da si postavim neke cilje. To tekmovanje je zame predstavljalo lep izziv. Koncentriran sem bil vse do nastopa in po tekmovanju sem si že postavil nov cilj,« je dejal Marsetti, ki je dejaven tudi pri zamejski skavtski organizaciji SZSO.

Saša se je na nastop v Mariboru pripravljal s treningi, ki jih je trener Milič začrtal trikrat tedensko po dve uri. »Trening je bil seveda osredotočen na tri discipline. V dodatni uri pa sem vadil še drugo,« je dejal Saša, ki je še o sebi dejal, da je bil ponosen, saj je tekmoval tudi z deset let mlajšimi tekmovalci. V skupini do 83 kilogramov je slavil zmago Timotej Kolmanko (letnik 2004), ki je pri počepu dvignil 232,5 kg, v mrtvem dvigu 262,5 kg in potisk s prsmi 132,5 kg. »Mlajši tekmovalci razvijajo hitreje moč. Pri svojih letih pa moč razvijam počasneje, kar še ne pomeni, da ne uspem biti kompetitiven. To bomo videli na prihodnjem tekmovanju,« je še dodal Saša, ki je vMariboru dvignil 140 kg (počep), 190 kg (mrtvi dvig) in 80 kg (potisk s prsmi).