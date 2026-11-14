Emma Aicher zmagovalka slaloma v Leviju, Caterina Sinigoi odstopila

Nemka Emma Aicher je zmagovalka uvodnega ženskega slaloma sezone svetovnega pokala v finskem Leviju. Edina Slovenka v finalu Neja Dvornik je tekmo končala na 17. mestu. Po 15. času prve vožnje je v finalu izgubila dve mesti in za zmagovalko zaostala 2,60 sekunde.

Aicher je do zmage prišla s skupnim časom 1:52,62. Po najboljšem času prve vožnje je zmago potrdila s šestim časom finala. Drugo mesto je osvojila italijanska smučarka Lara Colturi, ki nastopa v dresih albanske reprezentance (+0,43), tretje pa je bila Avstrijka Katharina Truppe (+0,50).

Četrta je bila Hrvatica Zrinka Ljutić (+0,83), peta pa Švedinja Anna Swenn Larsson (+1,08).

Slovaška povratnica Petra Vlhova je zasedla 16. mesto (+2,43), medtem ko je bila Švicarka Camille Rast, ena od favoritinj, 11. (+2,11).

Nika Tomšič se z 41. mestom po prvi vožnji ni uvrstila v finale, nabrežinska alpska smučarka, ki nastopa s slovensko reprezentanco Caterina Sinigoi, Anja Oplotnik in Andreja Slokar so odstopile. Slokar se je v Leviju po 597 dneh vrnila na slalomske tekme svetovnega pokala.

Za 23-letno Aicher je to šesta zmaga v svetovnem pokalu, prva v slalomu. Pred tem je petkrat zmagala v hitrih disciplinah, v smuku in superveleslalomu.