Skrite sanje mlade slovenske kajakašice iz Tržiča so olimpijske igre

Kajak je spoznala slučajno, ker naj bi njen brat začel trenirati ta šport, na koncu pa se je sama zaljubila vanj in postala uspešna kajakašica na mirnih vodah. Šestnajstletna Daiana D’Aponte iz Tržiča se lahko že pohvali z odličnimi rezultati na mladinski ravni. V letošnji sezoni je med drugim osvojila šest državnih naslovov in bronasto kolajno na prvenstvu Olympic Hopes v Bratislavi, kjer so tekmovali mladi s celega sveta.

Mlada Tržičanka posveča športu zelo veliko časa. Koliko, je odvisno tudi od letnega časa. »Pozimi treniram vsak dan enkrat na dan, včasih tudi zjutraj pred šolo. Trikrat na teden treniramo na suhem v fitnesu in tečemo, štirikrat na teden pa na morju,« nam je zaupala D’Aponte. »Poleti imamo skoraj vsak dan dva treninga, saj smo vsak dan na vodi, večkrat pa treniramo tudi telesno pripravo, ker ne smemo izgubiti moči, ki smo jo pridobili pozimi,« je še dodala nekdanja dijakinja liceja Simon Gregorčič v Gorici. Lani je Daiana D’Aponte tržiški klub SC Timavo zamenjala za tržaški CNN Nazario Sauro, letos pa se je odločila, da zamenja tudi šolo, saj ji je bilo obiskovanje goriške šole in treniranje v tržaškem klubu prenaporno. Od letošnjega šolskega leta tako obiskuje tretji razred na smeri uporabne znanosti liceja France Prešeren.

Kot rečeno je Daiana D’Aponte v letošnji sezoni, v kateri je tekmovala v starostni skupini U17, dosegala odlične rezultate. Kar šestkrat je bila državna prvakinja. Aprila je zmagala tako v enojcu kot v četvercu na pet kilometrov, avgusta pa je tekmovala tudi na državnem prvenstvu na kratke razdalje. Slavila je v enojcu na 200 in 500 metrov, ter v četvercu in dvojcu na 500 metrov. Septembra pa se je v Bratislavi udeležila tekmovanja Olympic Hopes, na katerem je v dvojcu osvojila bronasto kolajno, za las pa se je v enojcu in četvercu uvrstila na četrto mesto.

Daiana D’Aponte ima tudi za novo sezono visoke cilje. Rada bi tekmovala tako na evropskem kot svetovnem prvenstvu v kategoriji junior (U19). Poleg zdaj uresničljivih ciljev pa Daiana D’Aponte sanja, da bi ta hobi postal tudi njen poklic in da bi se nekoč udeležila tudi olimpijskih iger.