Jesenski odtenki v barvah dveh mladih umetnic

Barvni kontrasti, jesenski odtenki in oblike kraških gozdov krasijo dvorano rajonskega sveta za zahodni Kras na Proseku, kjer bodo do konca martinovanja na ogled umetnine mladih ustvarjalk Irine Goruppi in Petre Debelis. »Vsako leto promoviramo krajevne umetnike, letos smo sodelovali tudi z Jurijem Devetakom, ki je prispeval sliko na zgibanki in plakatu o letošnjem prazniku svetega Martina, našega vaškega zavetnika,« je na petkovem odprtju razstave Teksture Krasa povedal predsednik zahodnokraškega rajonskega sveta Pavel Vidoni.

Brin, rdeči ruj, detajl hrasta in kraškega kamna se prepletajo v barvah dveh mladih umetnic, ki sta slike ustvarjali na licu mesta. »Šli sva v gozd, s seboj nesli stolček in vse, kar potrebuješ za slikanje, ter kar tam ustvarjali,« je pojasnila Openka Irina Goruppi. »Najin cilj je bil pripraviti razstavo, ki ne bi bila klasična razstava o Krasu, temveč nekaj bolj posebnega. Medtem ko je Irina ustvarjala bolj instinktivno in je uporabila tudi odtise rastlin, sem se jaz osredotočila na detajle,« je povedala Petra Debelis, ki prihaja iz Škednja.

Umetnici sta že sodelovali pri drugih projektih, obe sta študirali na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, pri slikanju za razstavo pa sta uporabili različni tehniki. Navdihnila ju je ravno tema sv. Martina, obenem sta želeli ustvariti nekaj sproščujočega, sta še povedali. Razstava bo odprta še danes, v torek in sredo, na dan sv. Martina. Danes bo ogled možen od 14. do 19. ure, v torek od 17. do 19. ure in v sredo ves dan, od 9. do 19. ure.

Danes furenga, v sredo sejmi

Danes bo na vrsti tradicionalna in slikovita Martinova furenga oziroma prevoz mladega vina z vprego v vas in krst novega vina ob 14.30. Že ob 9. uri pa se bo začel Lov na Prosekarja pri spomeniku padlim. Jutri ob 20. uri bo v Domu prosekarja posvet o pridelavi grozdja za penine, v torek pa dobrodelni turnir briškole.

Posebno praznično bo v sredo, ko se bo na Proseku dogajalo ves dan, vas bodo poživili tudi sejmi. Poleg osmic in drugih obratov na Proseku delujejo okrepčevalnice Godbenega društva Prosek, zbora Vasilij Mirk in športnega društva Primorje 1924.