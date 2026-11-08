V Štandrežu market le še do konca meseca

Spričo konkurence velikih trgovskih središč, spremenjenih nakupovalnih navad kupcev in vse višjih stroškov poslovanja se je štandreški trgovec Loris Nanut odločil za zaprtje svojega marketa, ki se nahaja sredi vasi. K odločitvi so prispevale tudi vse višje cene električne energije, ki so se že po pandemiji covida-19 povzpele v nebo, nato so začasno upadle, zdaj pa se spet višajo.

»S poslovanjem bomo zaključili 30. novembra,« napoveduje Loris Nanut, ki nam je skozi zgodbo družinske trgovine orisal, kako se je v desetletjih spremenil trgovski sektor na Goriškem in kako je danes za male trgovce vse težje vztrajati.