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V Štandrežu market le še do konca meseca

Spričo konkurence nakupovalnih središč, spremenjenih navad kupcev in vse višjih stroškov se je štandreški trgovec Loris Nanut odločil za zaprtje svoje trgovine v središču vasi

Danjel Radetič |
Štandrež |
8. nov. 2026 | 8:06
    V Štandrežu market le še do konca meseca
    Loris Nanut (TIBALDI)
    V Štandrežu market le še do konca meseca
    Trgovec Loris Nanut s štandreškim gostincem Renzom Turrijem (TIBALDI)
    V Štandrežu market le še do konca meseca
    Štandreški market (TIBALDI)
    V Štandrežu market le še do konca meseca
    Štandreški market (TIBALDI)
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Spričo konkurence velikih trgovskih središč, spremenjenih nakupovalnih navad kupcev in vse višjih stroškov poslovanja se je štandreški trgovec Loris Nanut odločil za zaprtje svojega marketa, ki se nahaja sredi vasi. K odločitvi so prispevale tudi vse višje cene električne energije, ki so se že po pandemiji covida-19 povzpele v nebo, nato so začasno upadle, zdaj pa se spet višajo.

»S poslovanjem bomo zaključili 30. novembra,« napoveduje Loris Nanut, ki nam je skozi zgodbo družinske trgovine orisal, kako se je v desetletjih spremenil trgovski sektor na Goriškem in kako je danes za male trgovce vse težje vztrajati.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.

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