Sirenina jadralka Jana Germani deveta na EP

S štirimi plovi v zelo spremenljivem, a močnem vetru se je na avstrijskem jezeru Attersee zaključilo evropsko prvenstvo v olimpijskem razredu 49erFX. Po napornem dnevu na vrhu sicer ni prišlo do sprememb, saj sta prvo mesto potrdili Nemki, Lutz in Beucke, drugo mesto pa sta zdržali Norvežanki Ness in Ronningen. Karte pa so se precej premešale v boju za tretje mesto. Na koncu sta bili bronasti Švedinji Gross in Klinga, vodilni na svetovni jakostni lestvici Nizozemki Bekkerign in Deutz pa sta se s sedmega povzpeli na četrto. Največji osmoljenki dolgega jutra z močnim vetrom, ki je spreminjal smeri, sta bili ravno Tržačanki Carlotta Omari (Fiamme Gialle, TPK Sirena) in Matilda Distefano (STV), ki sta bili v soboto na visokem tretjem mestu, sta po dveh 21. mestih, 18. in 17. zdrknile na 14. mesto.

Zadnji dan pa sta za dve mesti napredovali Sirenina jadralka Jana Germani in Giorgia Bertuzzi (Malcesine), ki sta tako končali na visokem 9. mestu. »Res sva zadovoljni. To je moj najboljši rezultat, še nikoli nisem bila med najboljšo deseterico,« se je rezultata zasluženo veselila Germanijeva, ki je v predzadnji regati v zlati skupini osvojila visoko 2. mesto.

Deveto mesto jima je obenem prineslo tudi mesto v reprezentančni skupini C: uradno sta zdaj vstopili v reprezentančno ekipo, s katero bosta tudi trenirali do decembra.