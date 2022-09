Sistiana Sesljan v polfinale

NOGOMET

POKAL ELITNE LIGE

Sistiana Sesljan – Spal Cordovado 3:1 (1:1)

Strelci: 5. Villatora, 12. Mieli (SC), 57. Almberger, 70. D. Colja

Sistiana Sesljan: Cantamessa, Biloslavo (Tomasetig), Almberger, Ghersetti, Zlatič, E. Colja, L. Crosato, Loggia (Madotto), Schiavon (Gotter), Villatora (Vasquez), D. Colja (Germani). Trener: Godeas.

Sistiana Sesljan je na četrtfinalni tekmi italijanskega pokala elitne lige premagal Spal Cordovado in se tako uvrstil v polfinale. Prva polfinalna tekma bo na sporedu že 5. oktobra proti Brianu Lignano. Sesljan je sinoči spet igral z okrnjeno postavo, toda Godeasovi fantje so uprizorili lep nogomet in so na koncu slavili zmago. Sistiana Sesljan bo v nedeljo v 4. prvenstvenem krogu igral v gosteh proti Pro Gorizii.

Ostali izidi: Brian Lignano – Pro Gorizia 3:1, Tamai – Tricesimo 3:1, Zaule – Chions 2:5 po 11-m (1:1).

Polfinalna para (5. oktobra): Sistiana Sesljan – Brian Lignano, Tamai – Chions.