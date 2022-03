Sloga Tabor Eutonia do novih treh točk

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Prata – Sloga Tabor Eutonia 0:3 (23:25, 18:25, 20:25)

Sloga Tabor Eutonia: Kante 7, Kosmina 15, Jerič nv, Sutter 9, Buru 12, Skilitsis 3, Castellani 0, Gianeselli 3, Privileggi L1, De Santi L2 nv. Trener: A. Peterlin.

Sloga Tabor Eutonia je tekmo moške C-lige igrala že danes v Prati in odnesla domov nove pomembne tri točke, s katerimi je bistveno izboljšala položaj na lestvici. Odbojkarji trenerja Ambroža Peterlina so igrali dobro. Prvi set je bil precej izenačen do 23 točke, nakar so bili gostje v zaključku bolj zbrani in boljši v bloku. V drugem in tretjem setu so slogaši spet prevladali v tem elementu in povrh tega so dobro igrali v obrambi. Sloga Tabor bo spet igral že v sredo, ko jih čaka gostovanje v zaostalem srečanju v Pordenonu.