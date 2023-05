Sloga Tabor ni bila v pomoč Soči

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA - Skupina za obstanek

Sloga Tabor Studio Vegliach - Viteria 2000 Prata 0:3 (24:26, 12:25, 13:25)

Sloga Tabor Studio Vegliach: Grassi, Jerič, Riccobon, Skilitsis, Smeraldi, Stefani, Dessanti (L), Castellani, Kralj. Trener: Danilo Berlot.

MOŠKA C-LIGA - Skupina za napredovanje

Fiume Veneto – SloVolley ZKB 2:3 (25:19, 25:16, 15:25, 21:25, 13:15)

SloVolley ZKB Trst Gorica: Antoni 5, Corsi 11, Hlede 8, Komjanc 11, Terpin 20, Čavdek (L1), Margarito (L2), Cotič 9, Kosmina 0, Lupuli 2, Peterlin. Trener: Loris Mania'.

Na svojem zadnjem letošnjem gostovanju v Fiume Venetu je združena goriško – tržaška ekipa po dolgi tekmi, polni preobratov, dosegla zadnjo letošnjo zmago.

Tekma sama ni odločala o ničemer ne za eno ne za drugo ekipo. Libertas si je sicer želel prvenstvo na domačih tleh zaključiti z zmago, a mu je račune v drugem delu tekme povsem prekrižal SloVolley ZKB. Trener Loris Mania' je v vsakem setu poslal na igrišče različno postavo. V prvih dveh so gostujoči odbojkarji zaigrali nekoliko preveč površno, kar je seveda Libertas izkoristil in brez večjih težav povedel z 2:0. Domači igralci so verjetno mislili, da je tekme že konec, a niso računali na odločno reakcijo SloVolleja ZKB, ki je začel igrati neprimerno bolje v obrambi, kar se mu je takoj obrestovalo. V tretjem setu so odbojkarji SloVolleyja povsem nadigrali domačine, ki so jim nato v naslednjem nudili nekoliko večji odpor, a se gostujoča ekipa ni pustila presenetiti in je nato po dokaj izenačenem zadnjem nizu tudi osvojila zmago, s katero se je poslovila od letošnjega prvenstva, saj bo v zadnjem krogu prosta.