Sloga Tabor OK, poraz Olympie

ODBOJKA

MOŠKA C-LIGA

Play-off – četrtfinale (prva tekma)

Prata – Sloga Tabor Eutonia 1:3 (21:25, 25:22, 20:25, 27:29 )

Sloga Tabor Eutonia: Buri 20, Gianeselli 4, Kante 8, Kosmina 24, Skilitsis 3, Sutter 12 , Privileggi (L1), Dessanti (L2), Castellani, Grassi, Jerič, Riccobon, Smeraldi 0, Stefani. Trener: Loris Manià.

Sloga Tabor Eutonia je svojo pot v play offu začela v torek zvečer z gostovanjem v Prati, osvojila zmago z vsemi tremi točkami in ima tako zelo dobro izhodišče pred povratno tekmo, ki bo v soboto zvečer v domači telovadnici v Repnu. Odbojkarji Sloge Tabor so tekmo odlično začeli, zaigrali zbrano, bili zelo precizni pri izvajanju akcij in naredili zelo malo napak. V drugem je Prata začela z zelo ostrimi servisi, pri Slogi Tabor Eutonia je nekoliko popustil sprejem, tako da so bili napadi preveč predvidljivi. Kljub temu sta bili ekipi enakovredni do izida 20:20, ko je nekaj napak slogašev omogočilo domačinom, da so prišli do 25. točke. Tretji niz se je tudi s prednostjo Prate, ki je povedla s 17:14, slogaši so jo ujeli pri 20. točki, nanizali pet zaporednih točk in povedli v setih z 2:1. Vse je kazalo, da bo Sloga Tabor Eutonia gladko zmagala, saj je povedla z 11:7, a se Prata ni predala, slogaše dohitela in vodila že z 19:16. Tedaj se je vnela borba za vsako žogo in v pravi igri živcev je Sloga Tabor Eutonia ohranila mirnejšo kri in osvojila tudi ta set in zmago. Tokrat je zelo dobro deloval blok, s katerim je Sloga Tabor osvojila kar 19 direktnih točk (od teh 6 kapetan Kante), kar je vsekakor zelo spodbuden podatek tudi v pričakovanju sobotne tekme, v kateri mora Sloga Tabor zmagati vsaj dva seta, da se uvrsti v polfinale. (inka)

Mortegliano – Olympia 3:1 (26:28, 25:16, 25:21, 25:17)

Olympia: Hlede 0, Pavlović 8, Cobello 2, S. Komjanc 7, Cotič 14, Terpin 6, Corsi 1, Lupoli 0, M. Komjanc 12, Š. Čavdek (L), Černic 0. Trener: Robert Makuc.

»Vedeli smo, da je lahko Mortegliano zelo neugoden nasprotnik, četudi smo ga med rednim delom prvenstva obakrat premagali s 3:1,« je po prvi četrtfinalni tekmi v gosteh dejal trener Olympie Robert Makuc. Pri goriški šesterki sta tokrat odpovedala servis in sprejem. »Tako nismo uspeli sestavljati učinkovitih napadov,« je še dodal Makuc. Goričanov se je v nadaljevanju še lotila živčnost, kar je goste vodilo do neizbežnega poraza. Odbojkarji Olympie imajo zdaj nekaj dni, da se primerno regenerirajo in napolnijo baterije pred sobotnim povratnim dvobojem v Gorici.