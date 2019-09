Sloga Tabor v novo sezono z novostmi in spremembami

Odpoved višji državni ligi je za Slogo Tabor pomenila tudi delno prenovo. Nov bo trener, člansko ekipo, ki bo nastopala v C-ligi, so dopolnili nekateri mlajši igralci, več bo tudi novosti v sami porazdelitvi vlog, tako da bo začetek prvenstva najvišje deželne lige še kako zanimiv. Krmilo moškega sektorja pri Slogi Tabor so po poletni odločitvi, da se odrečejo B-ligi, zaupali bivšemu igralcu Lorisu Maniaju. Števerjanec sicer uradno še ni obesil copat na klin, saj ostaja pripravljen: »Redno treniram s fanti, pogrešam igranje, a upam, da mi na igrišče letos ne bo treba. Rad bi se posvečal izključno vodenju ekipe,« nam je pojasnil 40-letnik.

Sloga Tabor od tega tedna redno trenira v domačih dvoranah, uvod v sezono pa so bile tridnevne priprave v Postojni, kjer so se igralci (sicer še ne v popolni postavi) po poletnem obdobju spet zbrali in si napolnile baterije. Števerjanski trener veliko stavi na vadbo osnov, ki jih igralci vadijo tudi samostojno.

Članska ekipa bo delovala v sinergiji z mladinsko ekipo. Starejšim igralcem, ki so že lani igrali v C-ligi, se bodo pridružili tudi mladinci, ki ne bodo imeli le obrobne vloge. »Stavim na mlade, saj bodo oni v naslednji letih morali prevzeti člansko ekipo,« je obljubil trener. Sloga Tabor bo prvi uradni nastop dočakala že v četrtek, 12. septembra v deželnem pokalu.

Sloga Tabor 2019/20 - libera: Nicholas Privileggi (1984) in Andraž De Luisa (1997); podajalci: Tommaso Gianeselli (2004), Andrea Castellani (); blokerji: Vasilij Kante (1988), Mirko Kante (1986), Danijel Antoni (1995), Elia Riccobon (1999), Denis Stefani (2003); korektorji: Simone Sutter (2000), Jordan Trento (1995), Nicola Skilitsis (2002); sprejemalci: Luis Vattovaz (1999), Denis Milič (1993), Peter Jerič (1999), Cristian Buri (2002).