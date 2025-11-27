Ženske si bodo na tečaju dvignile samozavest

Občina Repentabor in tržaški center Goap, ki pomaga ženskam, žrtvam nasilja, sta si zamislila nov tečaj, na katerem se bodo ženske naučile vse o samozavesti in pogumu pri sprejemanju pomembnih odločitev v življenju. »Začeli bomo januarja, uro in pol dolga srečanja bodo na občini na Colu potekala vsake tri tedne,« je za Primorski dnevnik povedala Tanja Kosmina, županja Občine Repentabor. Srečanja bo vodila Graziella Ferluga iz centra Goap.

Občani občutljivi za nasilje

O nasilju nad ženskami je na repentabrski občini beseda tekla tudi v torek, na mednarodni dan za odpravo nasilja nad ženskami. »Odziv občanov je bil izjemen, publika je izkazala veliko zanimanja za tako občutljivo tematiko,« je še povedala Kosmina.

Tudi torkovo srečanje je občina priredila v sodelovanju z društvom Goap, udeležili so se ga še poveljnik openske karabinjerske postaje Nicola Valzano, poveljnik nabrežinskih karabinjerjev Manuel Curreri in višja narednica Francesca Esposito z devinske karabinjerske postaje.

Članice društva Goap so predstavile aktivnosti v pomoč ženskam, žrtvam nasilja, karabinjerji pa so predstavili tudi nov koledar za leto 2026 in letak, na katerem so navedene glavne značilnosti nasilnega ravnanja moških nad ženskami.