Družinski zdravnik odhaja iz Milj in Doline, nova zdravnica prihaja v Repen

Zdravstveno podjetje Asugi obvešča, da bo zdravnik splošne medicine Giuseppe Furlan s 1. decembrom prenehal z opravljanjem zdravniške službe na območju miljske in dolinske občine. Paciente vabijo, naj zamenjajo osebnega zdravnika. V ta namen bodo med 1. in 4. decembrom pri okencih zdravstvenega podjetja v Miljah sprejemali občinstvo tudi med 14. in 18. uro.

Od prvega decembra bo v ambulanti v repenskem domu Albina Bubniča delovala nova družinska zdravnica. Zdravniku Mauru Baizu se bo pridružila Virginia Masiello, ki bo paciente sprejemala ob sredah med 16.30 in 20. uro. Baiz pa bo paciente še naprej sprejemal ob petkih med 8. in 11. uro.

Vsi, ki bi radi izbrali dr. Masiello za družinsko zdravnico, bodo to lahko storili od torka, 2. decembra, na spletni strani zdravstvenega podjetja Asugi. Kot je povedala repentabrska županja Tanja Kosmina, so dodatnega zdravnika zahtevali, ker občani brez osebnih vozil težko pridejo do zdravnika na Opčinah ali Proseku.