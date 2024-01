Slovenci drugi na ekipni tekmi v Zakopanah

Smučarski skakalci Lovro Kos, Domen in Peter Prevc ter Anže Lanišek (1095,5 točke) so na prvi ekipni tekmi svetovnega pokala v sezoni v Zakopanah zasedli drugo mesto. Slovenci so za Avstrijci, pri katerih je blestel Stefan Kraft, zaostali za 51,1 točke, na tretjem mestu so končali Nemci (1062,8).

Slovenska četverica je bila druga že po prvi seriji. V finalni pa ni zmogla nadoknaditi avstrijske prednosti.

Zato pa je Slovenija v skupni razvrstitvi poljske turneje tudi po današnji tekmi zadržala prednost na vrhu pred rdeče-belimi, četudi ta zdaj znaša zgolj 2,4 točke.

O zmagovalcu turneje bo tako odločala nedeljska posamična tekma na skakalnici Wielka Krokiew.