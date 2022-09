»Slovenci morajo igrati na polno, kot da bi bil finale«

Trenerja iz Rumitišča Roberta Makuca smo zmotili dan pred začetkom četrtfinalov na SP. Vzgojitelj v Dijaškem domu v Gorici, ki bo konec meseca srečal abrahama, bo po dolgoletnem sodelovanju z goriško Olympio letos pomočnik trenerja Fabrizia Marchesinija pri Pradamanu v B-ligi.

Začniva ravno pri vašem odhodu v Pradamano. Kaj vas je prineslo tja?

Enostavno nisem imel več mesta pri slovenskih društvih. Povsem sem bil razpoložljiv, a sem avgusta izvedel, da ne računajo name. Zato sem iskal druge rešitve. Dobil sem več ponudb, nato pa se odločil za sodelovanje z dobrim prijateljem Fabriziem Marchesinijem. Cilj v Pradamanu bo spet samo obstanek: lansko jedro smo pomladili s slovenskimi igralci, Burijem in Devetakom, ki se pridružujeta Feriju in Bensi.

Nadaljujva pri SP. Kako pričakujete današnji četrtfinale med Slovenijo in Ukrajino?

Verjetno so Slovenci bolje naštudirali Nizozemce, a izkazalo se je, kam lahko prideš z entuziazmom, četudi nisi tehnično brezhiben. Ker bodo igrali doma, bodo Stožice spet zelo pomagale. Na papirju so res boljši Slovenci, a kot smo videli, so presenečenja mogoča. Igrati morajo na polno, kot da bi bil finale.