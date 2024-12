Slovenec »kriv« za preporod nogometa v azijskih stepah

Kdo ve, če v srednjeazijski republiki že prepevajo »Uzbekistan gre naprej«? V Sloveniji je še zdaj zelo popularna uspešnica, ki jo je trojica Lovšin-Predin-Kreslin snovala, ko je slovenski nogometni reprezentanci uspel dvojni veliki met, najprej nastop na evropskem prvenstvu leta 2000 in nato uvrstitev na svetovno prvenstvo na Daljnem vzhodu leta 2002. Takrat je slovensko reprezentanco vodil nekdanji vrhunski igralec (več let je branil barve Sampdorie) Srečko Katanec. In ravno nekdanji trener slovenske izbrane vrste je leta 2021 prevzel vlogo selektorja uzbekistanske reprezentance.

Brez prave nogometne tradicije

Uzbekistan nima velike nogometne tradicije; nikoli v zgodovini se ni uvrstil na svetovno prvenstvo in tudi v azijskem pokalu ni dosegel odmevnejših rezultatov. Še najboljši je bil Uzbekistan februarja letos v Katarju, ko se je dokopal do četrtfinala, a nato izpadel po streljanju 11-metrovk. S Katancem na klopi pa se Uzbekistanu nasmiha uvrstitev na prihodnje svetovno prvenstvo, ki bo leta 2026 v Kanadi, ZDA in Mehiki.

Azijske kvalifikacije na SP so v polnem teku in po zaslugi širitve števila ekip, ki bodo nastopale na zaključni fazi svetovnega prvenstva (teh je po novem 48), ima tudi Uzbekistan več kot konkretne možnosti, da si zagotovi nastop. Kvalifikacije za SP v Aziji so dokaj zahtevne. Trenutno je v teku tretja faza, v kateri nastopa 18 »preživelih« reprezentanc. 18 izbranih vrst so delili v tri skupine s po šestimi ekipami. Po dve najboljši ekipi iz vsake skupine si že v tej fazi zagotovijo uvrstitev na svetovno prvenstvo. Azija bo po novem gotovo uvrstila osem reprezentanc, medtem ko bo deveta lovila mesto na dodatnih kvalifikacijah. Doslej so v sklopu tretje faze odigrali šest od skupno desetih krogov. Uzbekistan nastopa v A skupini skupaj z Iranom, Združenimi arabskimi emirati, Katarjem, Kirgizijo in Severno Korejo. Začasna lestvica je sledeča: Iran 16, Uzbekistan 13, ZAE 10, Katar 7, Kirgizija 3, S. Koreja 2.

V ostalih dveh skupinah sta lestvici sledeči: Skupina B: Južna Koreja 14, Irak 11, Jordanija 9, Oman 6, Kuvajt 4, Palestina 3. Skupina C: Japonska 16, Avstralija 7, Indonezija, Saudova Arabija, Bahrajn in Kitajska 6.

Ekipe, ki bodo to fazo zaključile na tretjem in četrtem mestu, se bodo uvrstile v četrto fazo, ki bo nagradila še dve ekipi, ena pa bo morala uvrstitev na SP loviti na dodatnih kvalifikacijah.