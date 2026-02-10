VREME
Zimske olimpijske igre

Smučarske legende na odprtju HIše Slovenije

Ob Tini Maze in Juretu Koširju je bil prisoten tudi Alberto Tomba

Spletno uredništvo |
Cortina |
10. feb. 2026 | 9:28
    Z leve Primož Roglič, Tina Maze, Alberto Tomba, Jure Košir in Andrea Massi
Dark Theme

»Koliko olimpijskih medalj je na tej fotografiji?« sprašuje svoje sledilce Olimpijski komite Slovenije pod objavo na Facebooku. V čast jim je bilo, so med drugim zapisali, da so bili na odprtju Hiše Slovenije v Cortini d’Ampezzo prisotni res posebni gostje - smučarske legende. Dolgoletno prijateljstvo z Juretom Koširjem in Tino Maze je vanjo pripeljalo tudi Alberta Tombo, kjer je njegov obisk dodal dodaten pridih navdušenja uvodnim praznovanjem, so zaključili. Ob njih sta bila še kolesarski as Primož Roglič in nekdanji Tinin trener Andrea Massi.

