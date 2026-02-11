Še zadnje priprave pred 57. Kraškim pustom

Pustarji in pustarke imajo še slabe tri dni časa, da dokončajo, obdelajo in prilagodijo svoja krila, da bodo na sobotnem openskem sprevodu 57. Kraškega pusta - če jim vreme ne bo zagodlo - v najboljši formi. Nekateri so se že predstavili na 36. Goriškem pustu, drugi pa bodo po openskem nastopili še na drugih sprevodih od Trsta do furlanskega Tissana. Še zadnje gumbe in okraske šivajo člani vpisanih skupin.

Bleščeči in pravljični

Podobno kot pred leti se bodo po openskih ulicah kazali članice in člani skupine domačega športnega društva Polet, ki prisegajo tokrat na krožno gospodarstvo. Z do potankosti izdelanimi kostumi iz zadnje božične prireditve bodo publiko z bleščicami pospremili v svet Disneyjevih sanj. Nastopili bodo zlasti najmlajši člani društva v spremstvu starejših kotalkaric in kotalkarjev ter staršev.

Nori na pust so člani skupine Mati pel carneval iz Tržiča, ki se že dvajset let udeležujejo Kraškega pusta. Letos ponujajo šiviljsko temo z naslovom Demoghe un tajo (Dajmo to prekiniti). V skupini Prosek - Kontovel bo veliko otrok in mladih. Domači Kulturni dom so spremenili v šiviljsko delavnico, kjer je vsak popoldan slišati brnenje šivalnih strojev. Predstavljajo se z naslovom Wžgi düšo, ne samo žarnico, z namenom, da bi družbo opozorili na potrebo po varčevanju z energijo, a tudi po iskanju luči miru in duše v sebi, daleč od sporov, vojn in nasilja.

Barvni odtenki

V svet likovne umetnosti bodo publiko pospremili trebenski pustarji, ki so se za pomoč obrnili na najboljše slikarje v vasi. Otroci osnovne šole Pinka Tomažiča so izdelali kopije del velikih francoskih umetnikov. Črno-beli pa bodo Dalmatinci iz Repna. Ma nas je res 101?, sprašujejo v naslovu. Ne, saj jih je najmanj 120, belo in črno barvo pa primerjajo dobremu in zlu.