»Slovenija je pozabila na skromnost«

O izpadu Slovenije v četrtfinalu evropskega prvenstva v košarki smo se na kratko pogovorili z novogoriškim trenerjem Janom Zavrtanikom, vodjo šole košarke pri KD Nova Gorica mladi in v letošnji sezoni trenerjem Domove ekipe U13.

Slovenci so na EP prišli zelo samozavestno, v predtekmovanju premagali Litvo in Francijo. Kaj se je nato zataknilo v četrtfinalu?

Težko je odgovoriti. Enostavno so Poljaki odigrali zelo dobro tekmo, držali visok ritem, predvsem pa igrali s srcem. Pri Slovencih te želje v prvem polčasu ni bilo, na dan je prišla šele takrat, ko jim je voda začela teči v grlo. Tekmo so izgubili predvsem na mentalnem nivoju.

Luka Dončić je takoj po tekmi priznal, da je igral slabo in ekipo pustil na cedilu. Zakaj je bil na igrišču tako živčen?

Luka je pri svojih 23 letih v zelo velikih čevljih. Je svetovni zvezdnik, nedvomno med petimi najboljšimi košarkarji na svetu, pozabljamo pa, da je še zelo mlad fant. Tudi on še vedno potrebuje izkušnje tako na parketu in izven njega, da bo lahko še dodatno dozorel. Mogoče bo prav ta pekoč poraz tista izkušnja, ki ga bo dvignila na še višjo raven.

Če si Slovenija ni zaslužila polfinala, bi si ga verjetno Italija. Ste pričakovali tako učinkovito igro Italijanov?

Roko na srce, sem to pričakoval. Že na lanskih olimpijskih igrah in na kvalifikacijah za SP so prikazovali dober nivo igre, predvsem pa veliko kohezijo v ekipi. Dihali so eden za drugega, ostali so skromni in to jih je odlikovalo. Ravno na skromnost so Slovenci nekoliko pozabili, zato so najbrž povsem zgrešili pristop v četrtfinalu.

Veliko se razpravlja o slabem sojenju na EP. Kako je mogoče, da je na tako pomembnem tekmovanju toliko težav s sodniki?

To je posledica spora med zvezo Fiba in združenje Uleb, ki traja že preveč let. Dokler spor ne bo zglajen, se bodo težave s sojenjem nadaljevale. Absurdno je, da na EP nastopajo najboljši evropski košarkarji, ni pa najboljših sodnikov. Napak smo videli kar nekaj.