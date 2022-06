ITALIJA - SLOVENIJA 71:90 (23:27, 37:53, 48:77)

Slovenija je v polni dvorani Allianz Dome z 71:90 premagala Italijo. Gledalci, ki so do zadnjega kotička napolnili tržaško športno dvorano (prostih mest skorajda ni bilo) je uživala v dopadljivi igri, predvsem pa v res prijetnem vzdušju. Slovenci so na čelu z Luko Dončićem (12 točk) upravičili vlogo favoritov in brez večjih težav nadigrale Italijane, ki jih je s klopi prvič vodil Tržačan Gianmarco Pozzecco.

1. ČETRTINA

Slovenija je tekmo začela z Luko Dončićem, Goranom in Zoranom Dragićem, Edom Murićem in Mikejem Tobyjem, medtem ko so za Italijo prvi stopili na igrišče Marco Spissu, Achille Polonara, Stefano Tonut, John Petrucelli in Luca Severini. Obe ekipi sta dvoboj, kljub temu, da je prijateljska tekma, začeli kar agresivno in poskrbeli za več atraktivnih potez. Ni zmanjkalo niti prave obrambe, sodniki pa so že po štirih minutah dosodili nešportno osebno napako Marcu Spissuju zaradi prekrškom nad Goranom Dragićem. Zanimivo je tudi, da je bila publika približno enakomerno porazdeljena, saj so navijači glasno navijali ob koših obeh reprezentanc. Oba selektorja sta opravila tudi več menjav, Slovenija pa je bila vseskozi v rahlem vodstvu, tako da se je uvodna četrtina sklenila z izidom 23:27 za košarkarje selektorja Aleksandra Sekulića.

2. ČETRTINA

Druga četrtina se je takoj začela z dvema slovenskim uspešnima metoma za tri točke, tako da je Slovenija povedla z desetimi točkami naskoka (23:33). Zadovoljivo prednost je nato ekipa trenerja Sekuliča ohranila brez večjih težav, s tem da sta se na igrišču izmenjala oba košarkarja iz lige NBA, najprej Goran Dragić, nato Luka Dončić, ki ga je večji del tekme branil John Petrucelli. Na drugi strani je selektor Gianmarco Pozzecco zaupal najbolj izkušenji trojici – Polonara, Spissu, Tonut. Tržačan je pred domačo publiko na splošno dobro igral, potem ko je med drugim podpisal pogodbo z Armanijem iz Milana, ki nastopa v evroligi. Dvorana je sicer »eksplodirala«, ko je Dončić zadel svoj značilen step-back met za tri točke za vodstvo Slovenije s 37:50. Prvi polčas se je nato sklenil pri izidu 37:53. Po prvem polčasu sta bila dva najboljša slovenska strelca Goran Dragić in Luka Dončić (po 9 točk vsak), za Italijo pa Amedeo Della Valle in Achille Polonara (po 6 točk vsak).

3. ČETRTINA

Začetek drugega polčasa je zaznamovalo več napak na obeh polovicah igrišča, Slovenija pa je kljub temu povedla z več kot 20 točkami prednosti (37:58) po zaslugi še enega step-back meta za tri točke Luke Dončića, s »trojko« pa je nato takoj odgovoril Achille Polonara, tri točke pa je takoj zatem dosegel John Petrucelli. Reakcijo Italije pa je takoj ustavil Edo Murić z dvema košema. Italiji se nato nikakor ni uspelo približati, saj je Slovenija, ne glede na peterko, ki jo je na igrišče poslal Sekulić, z dobro obrambo zelo omejila sicer ne nepremagljivi napad »azzurrov«. Slovenska prednost je še narasla, tako da se je tretja četrtina sklenila pri izidu 48:77 za Slovenijo.

4. ČETRTINA

Zadnja četrtina se je začela z delnim izidom 7:0 v korist Italije, ki je tako nekoliko znižala zaostanek (55:77). Slovenski selektor je v uvodnih minutah pustil na klopi glavne nosilce igre, na drugi strani je tudi Pozzeco izbral nekoliko atipično postavo. Slabih pet minut pred koncem tekme je koncentracija slovenske peterke (še vedno brez Dončića in Luke Dragića) nekoliko padla, domačini pa so po dolgem času prišli pod 20 točk razlike (66:48). Tekma je bila sicer že dolgo odločena, na tribunah pa se je do zadnjega nadaljevalo glasno a korektno navijanje. Končni izid je bil 71:90. Prva strelca Slovenije sta bila Dončić (12 točk, 7 skokov in 5 podaj) in Goran Dragić (11 točk in 4 podaje), pri Italiji pa je 13 točk vpisal Woldetensae 13, Polonara pa je prispeval 12 in 10 skokov. Ne glede na končni razplet je košarkarski praznik v razprodani dvorani Allianz Dome popolnoma uspel. Tekmo si je ogledalo skoraj 6400 gledalcev.

Popolne statistike tekme na tej povezavi.

Tekmo v organizaciji AŠZ Jadran si je ogledalo okoli 6000 gledalcev, ki so napolnili tržaško športno palačo Allianz Dome. Dogajanje je popestril napovedovalec Rado Šušteršič, plesalke navijaške skupine Cheerdance Millenium in akrobati skupine Dunking Devils. Šlo je za generalko pred kvalifikacijami za svetovno prvenstvo 2023. Slovenska izbrana vrsta bo namreč nastopila 30. junija v razprodanih ljubljanskih Stožicah proti Hrvaški, nato pa 3. julija v Stockholmu proti Švedski. Italijo pa čaka 4. julija gostovanje na Nizozemskem.

Na spisku slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića so bili: Goran Dragić, Luka Dončić, Jaka Blažič, Jakob Čebašek, Žiga Dimec, Zoran Dragić, Gregor Glas, Gregor Hrovat, Jurij Macur, Edo Murić, Aleksej Nikolić, Luka Rupnik in Mike Tobey.

Na spisku italijanskega selektorja, Tržačana Gianmarca Pozzecca, pa so: Amedeo Della Valle, Marco Spissu, Stefano Tonut, Diego Flaccadori, Mattia Udom, Alessandro Lever, Guglielmo Caruso, Michele Vitali, Achille Polonara, Luca Severini, Leonardo Arinze Okeke, Nicola Akele, Tomas Woldetensae in John Petrucelli.