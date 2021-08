Slovenija nadigrala Nemčijo in si izborila boj za kolajne

Slovenija - Nemčija 94:70 (25:14, 44:37, 66:54)

Slovenija: Čebašek 0 (-, -, -), Dimec 5 (1:2, 2:2, -), Hrovat 0 (-, 0:1, -), Nikolić 0 (-, -, 0:1), Rupnik 0 (-, 0:1, -), Blažič 9 (2:2, 2:2, 1:6), Čančar 8 (5:5, -, 1:2), Dončić 20 (2:2, 6:11, 2:7), Dragić 27 (-, 6:6, 5:7), Prepelič (-, 0:2, 3:8), Tobey 13 (1:2, 3:3, 2:3), Murič 3 (-, -, 1:1). Selektor: Aleksander Selukić.

Nemčija: Barthel 7 (-, 2:2, 1:2), Benzing nv, Bonga 9 (-, 3:6, 1:5), Giffey 10 (2:4, 1:1, 2:7), Lo 11 (-, 1:2, 3:6), Obst 7 (1:1, -, 2:9), Saibou 6 (-, 3:5, 0:1), Theimann 2 (2:2, 0:4, 0:1), Voigtmann 6 (1:2, 1:2, 1:3), Wagner 9 (4:4, 1:3, 1:3), Wank 0 (-, -, -), Wimberg 3 (-, -, 1:1). Trener: Henrik Roedl.

Slovenska košarkarska reprezentanca je upravičila vlogo favorita, premagala oziroma nadigrala Nemčijo v četrtfinalu olimpijskega tekmovanja in si tako izborila mesto med štirimi najboljšimi izbranimi vrstami na svetu, kar pomeni, da bodo Luka Dončić in soigralci odigrali še dva dvoboja v Tokiu. Polfinale bodo Slovenci odigrali v četrtek, 5 avgusta, ob 13. uri po našem času proti Franciji, ki je premagala Italijo s 84:75. V primeru zmage jih nato čaka finale finale, v primeru poraza pa tekma za tretjo mesto oziroma bronasto kolajno. Na medaljo košarkarji odkrito ciljajo, kot je po tekmi potrdil sam kapetan Jaka Blažič.

Naj še omenimo, da je z zmago proti Nemčiji Dončić še naprej nepremagan v reprezentančnem dresu, saj je na 17 tekmih za Slovenijo dosegel 17 zmag. Luka je tokrat dvoboj sklenil z dvojnim dvojčkom, in sicer pri 20 točkah, 11 podajah in 8 skokih. Levji delež k zmagi proti Nemčiji pa je nedvomno prispeval Zoran Dragić, ki je zbral 27 točk, 6 skokov in 4 podaje, vsega pa je zgrešil le dva meta za tri točke. Ne smemo pozabiti, da je »Zoki« po več hudih poškodbah kolena, ki so mu preprečile nastop na zmagovitem EuroBasketu 2017, za vrnitev v košarkarsko elito leta 2019 izbral Trst, kjer je pol sezone nastopal za tedanjo Almo, preden je nato odšel v Ulm in nato Baskonio, kjer še vedno igra.

Slovenski košarkarji so po uvodnem vodstvu Nemcev s 6:8 začeli vrhunsko, saj so z granitno obrambo v prvi četrtini omejili nemške ostrostrelce, ki so za tri točke metali 2:10. Na drugi strani so igralci Aleksandra Sekulića izkoriščali zelo hitre protinapade in stalno večali prednost. Blestel je predvsem Zoran Dragić, mlajši brat zlatega kapetana Gorana, ki je v prvi četrtini prispeval 9 točk, ne da bi zgrešil meta iz igre.

V drugi četrtini je Slovenija dosegla najvišjo prednost na tekmi (27:14), selektor Sekulič pa je poskušal dodatno dvigniti agresivnost obrambe in v igro poslal Alekseja Nikolića in Gregorja Hrovata, medtem ko si je glavni adut Slovenije in eden najboljših košarkarjev na svetu Luka Dončić privoščil nekaj počitka na klopi. Poteza se ni obrestovala, saj so tedaj Nemci odgovorili, začeli zadevati za tri točke in v kratkem izničil zaostanek te po dveh zaporednih trojkah Loja tudi povedli – kljub vrnitvi Dončića na igrišče – z 31:32. Zadnje nemško vodstvo pa je bilo kratkotrajno, saj sta takoj odgovorila Tobey in Dončić (7 podaj le v prvem polčasu), ki sta poskrbela za sedem točk naskoka Slovenije, medtem ko je Zoran Dragić nadaljeval z uspešno igro, saj je v prvem polčasu odigral 13 minut in 41 sekund ter bil z 12 točkami najboljši strelec tekme, ne da bi zgrešil meta (3:3 za dve točki in 2:2 za tri točke). Izkupičku je nato Zoran v drugem polčasu dodal še 15 točk.

Zbrano tekmo so Slovenci nadaljevali tudi po povratku iz slačilnic po odmoru med prvim polčasom, saj so prednost v tretji četrtini takoj povečali (51:39) z novo trojko Dragića, prostim metom Čančarja ter prvo trojko dvoboja Luke Dončića (po štirih poskusih). Uspešen Tobeyev met za tri točke pa je poskrbel za novo najvišjo prednost na tekmi (56:42). Sledila je nato nekoliko manj dopadljiva igra, ki so jo zaznamovale številne napake na obeh polovicah igrišča, Slovenija pa kljub temu ni dovolila tekmecu, da se ji približa.

Da so Slovenci boljši od Nemcev, je v začetku zadnje četrtine takoj potrdil s trojko Klemen Prepelič, ki je reprezentanci izboril novo najvišje vodstvo (69:54). Prednost je takoj poskočila (84:63), tako da je slovenska izbrana vrsta v zadnjih minutah le mirno upravljala rezultat na tekmi, na kateri je imela vseskozi vajeti igre v svojih rokah, tako da je res malokdo sploh za sekundo verjel, da bi 83-milijonska Nemčija lahko presenetila 2-milijonsko Slovenijo, ki je trenutno prava svetovna košarkarska velesila.