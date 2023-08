Slovenija nadigrala še Gruzijo

Košarkarji Slovenije so po pričakovani uvodni zmagi proti Venezueli v drugem krogu svetovnega prvenstva na Okinavi premagali Gruzijo in si zagotovili prvo mesto v prvem delu, ki je praktično predpogoj za uvrstitev v četrtfinale. Rezultat je bil 88:67.

Slovenija bo v sredo prav tako ob 13.30 igrala z Zelenortskimi otoki, ki so danes premagali Venezuelo, v drugem delu, ki bo prav tako potekal na Japonskem, pa bodo igrali še dve tekmi proti Nemčiji, Avstraliji ali Japonski. Med osem najboljših bosta iz drugega dela v Manilo napredovali le prvi dve ekipi. Gruzija je bila prvi pravi test za izbrance selektorja Aleksandra Sekulića na 19. SP. Z robustno in visoko postavo so bili na papirju tekmec, ki Sloveniji ob odsotnostih Vlatka Čančarja in Eda Murica naj ne bi ustrezal. A Slovenija je pokazala svoj pravi obraz; z agresivno in zavzeto obrambo, predvsem pa z novo izjemno predstavo Luke Dončića (34 točk) je v vseh pogledih razorožila zasedbo Gruzije.

Slovenski superzvezdnik je v prvem polčasu dosegel 19 točk (5 skokov, 3 podaje) in večji del prve četrtine sam držal ravnotežje na igrišču. V prvih dvanajstih minutah in pol je zbral 16 točk.

Slovenija je tudi v drugem delu hrabro in čvrsto stala na igrišču, Luka Dončić je še naprej polnil koš Gruzije (29 točk, 10 skokov, 5 podaj po treh četrtinah), na žalost pa je moral v 26. minuti igrišče zapustiti Jaka Blažič, ki je dobil hud udarec v glavo oziroma hrbet ob padcu Tornika Šengelije. Takoj je odšel v bolnišnico na magnetno resonanco, izvidi pa bodo znani v naslednjih urah.

Slovenija je zadnjo četrtino začela s 13 točkami prednosti, po trojki Gregorja Horvata jo je že v prvem napadu povišala na 66:50, po naslednjih dveh Klemna Prepelica in Luke Dončića pa na 22 točk (72:50). Zmaga je bila s tem v žepu. Napetost strokovnega štaba, vodstva Košarkarske zveze Slovenije in seveda igralcev je popustila in Slovenija se je sprehodila do druge zmage.

Luka Dončić je tekmo končal s 34 točkami (met 9:20, trojke 3:9), 10 skoki in 6 podajami (indeks 36). S povprečjem 35,5 točke ostaja prvi strelec prvenstva, hkrati pa je postal šele četrti košarkar, ki je v tem stoletju na dveh zaporednih tekmah SP dosegel več kot 30 točk. Pridružil se je Luisu Scolaju, Kevinu Durantu in Larryju Ayusu.

Klemen Prepelic je dodal 15 točk (trojke 3:6, 4 skoke), dvanajst pa Zoran Dragić. Bine Prepelič je bil z osmimi skoki drugi skakalec reprezentance, Aleksej Nikolič pa s 4 asistencami drugi podajalec.