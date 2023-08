Slovenija odpravila Zelenortske otoke in osvojila prvo mesto v skupini

Košarkarji Slovenije so zabeležili še tretjo zmago v prvem delu svetovnega prvenstva na Japonskem. Premagali so Zelenortske otoke z 92:77 (24:21, 45:38, 69:55), v petek pa jih čaka ključna tekma za četrtfinale proti Avstraliji.

Slovenija je izpolnila osnovni cilj in se s stoodstotnim izkupičkom seli v skupino K, v kateri se ji bodo pridružile Nemčija, ki ima prav tako tri zmage, ter Avstralije in Gruzija s po dvema zmagama. S slednjo so Slovenci že igrali v prvem delu, Avstralija jih čaka v petek, Nemčija pa v nedeljo, 3. septembra.

Zmaga proti Avstraliji bi Sloveniji že prinesla nastop v četrtfinalu v Manili, medtem ko ji zmaga zgolj proti Nemčiji še ne zagotavlja napredovanja, saj lahko pride do kroga treh ekip. V četrtfinale bosta napredovali le prvi dve reprezentanci.

Luka Dončić je bil z 19 točkami znova prvi strelec tekme in je s povprečjem 30 točk še naprej prvi strelec svetovnega prvenstva. Sledili so mu Klemen Prepelič, ki je dosegel 18 točk, ter Bine Prepelič in Aleksej Nikolić z enajstimi.