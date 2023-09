Slovenija premagala še Avstralijo in se uvrstila v četrtfinale

Košarkarji Slovenije so danes na svetovnem košarkarskem prvenstvu v Okinavi na Japonskem premagali Avstralijo z 91:80 (28:18, 49:40, 66:62). Z današnjo zmago so se krog pred koncem drugega dela že uvrstili v četrtfinale, ki bo v Manili.

Slovenija bo v nedeljo ob 13.10 igrala še z Nemčijo, z zmago pa si lahko zagotovi prvo mesto v skupini K, ki se bo v četrtfinalu križala z najboljšima ekipama skupine, v kateri so na vrhu Kanada, Latvija in Španija. Hkrati bi se s prvim mestom vse do finala izognila prvim favoritom Američanom.

Prvi strelec Slovenije je bil Luka Dončić z 19 točkami, Mike Tobey jih je dodal 18, Klemen Prepelič 10, Gregor Hrovat pa 10.

Dopoldne so italijanski košarkarji poskrbeli za presenečenje in premagali Srbijo z 78 : 76, pri čemer je italijanska izbrana vrsta še v igri za napredovanje.