Slovenski košarkarji so na najboljši način začeli kvalifikacijski turnir v Kaunasu za uvrstitev na olimpijske igre. Premagali so Angolo z izidom 118:68. Zoran Dragić je dosegel 16 točk, Dončić in Čančar po 13, Rupnik in Tobey po 12, Hrovat, Murić in Čebašek po 10, Nikolić 9, Dimec 8, Blažič 5 točk.