Slovenija za las ujela četrtfinale

Slovenski odbojkarji so potrebovali skoraj tri ure, da so premagali turško reprezentanco. Kljub temu, da so pred tekmo veljali za velike favorite, so zaostajali z 2:0 v nizih. Prvi niz so turški odbojkarji, ki jih vodi nekdanji slovenski selektor Alberto Giuliani, dobili s 25:20, drugega s 25:22.

Slovenci so se nato le zbrali in osvojili naslednje tri nize, Turkom so prepustili 21, 23, 13 točk.

Medtem je Italija brez večjih težav premagala Severno Makedonijo s 3:0 in se prav tako uvrstila v četrtfinale. Italija bo igrala proti zmagovalki para med Nemčijo in Nizozemsko. Slovenija pa bo tekmico dobila po tekmi med Ukrajino in Portugalsko.