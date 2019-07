Slovenke proti košarkaricam Grčije, Islandije in Bolgarije

Evropske ženske košarkarske reprezentance so na današnjem žrebu v Münchnu dobile tekmice v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo v Franciji in Španiji 2021. Slovenija bo igrala v skupini A, v kateri so še Grčija, Islandija in Bolgarija, Italija pa bo igrala v skupini D, v kateri se bo spopadla s Češko, Romunijo in Dansko.

Nastop na EP si bodo zagotovile zmagovalke vseh devetih kvalifikacijskih skupin ter pet najboljših drugouvrščenih reprezentanc. Na prvenstvo sta kot gostiteljici že uvrščeni Francija in Španija.

Skupina A: Slovenija Grčija Islandija Bolgarija

Skupina B: Švedska Črna gora Izrael

Skupina C: Rusija BiH Švica Estonija

Skupina D: Italija Češka Romunija Danska

Skupina E: Srbija Turčija Litva Albanija

Skupina F: Velika Britanija Belorusija Poljska

Skupina G: Belgija Ukrajina Portugalska Finska

Skupina H: Madžarska Slovaška Nizozemska

Skupina I: Latvija Hrvaška Nemčija Severna Makedonija