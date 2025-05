»Slovenska ekipa lahko zdrži v B-ligi«

SloVolleyju ZK Bletos ni uspelo doseči cilja, saj je po lanskoletnem napredovanju v B-ligo, letos matematično krog pred koncem prvenstva izpadel iz nje. Zakaj je do tega prišlo in kakšna bi morala biti prihodnost projekta SloVolley, smo spraševali trenerja združene ekipe Ambroža Peterlina.

Ste že imeli priložnost za analizo letošnje sezone?

Ravno v teh dneh, ko je končalo prvenstvo, bolj umirjeno analiziram statistike vseh ekip za vso sezono. To ne velja stoodstotno, a je lahko merilo za to, kje smo bili pomanjkljivi v primerjavi z drugimi ekipami.

Pred začetkom sezone je bilo zelo težko napovedati, kam sploh sodimo, ker je bila skoraj za vse, to prva izkušnja v B-ligi. Če pogledam 14 ekip, ki so bile v naši skupini, je bila B-liga izredno zahtevna, saj je vsaj šest ekip načrtovalo sezono s tem, da bi se uvrstilo na prvo ali drugo mesto in v play-off. Proti tem je bilo zelo težko zmagati, saj so bile objektivno boljše. Štiri ekipe izpadejo, to pomeni, da jih moraš za sabo pustiti štiri oziroma pet, če se želiš izogniti play-outu. Nitka med boljšimi in tistimi, ki izpadejo, je zato zelo tanka.

Kaj pa bi izpostavili kot pozitivne točke v letošnji sezoni?

Teh je dosti. Izpostavil bi pristop vseh v ekipi. Udeležba na treningih je bila skoraj 100-odstotna, če koga ni bilo, so bile za to krive poškodbe ali službene poti. Fantje so se celo leto držali navodil, tako na treningu kot na tekmah. Mislim, da so vsi zelo zrasli v samozavesti, ker je bilo skoraj za vse prvič prvo leto v B-ligi. Po mojem mnenju so tudi dokazali, da v B-ligo spadajo in da lahko igrajo v njej. Letos ni bilo dovolj, verjetno smo imeli v tej postavi kakšen primanjkljaj, a sem trdno prepričan, da vsi spadajo v B-ligo.

Kakšno bi moralo biti po vašem mnenju nadaljevanje projekta SloVolley?

Na vprašanje ne bom odgovoril kot trener, ampak kot član zamejske odbojke. V zadnjih dveh letih je zamejska moška odbojka dosegla dve napredovanji, skoraj brez večjih težav. Zadnji, ki smo napredovali pred tem, smo bili mi s Slogo Tabor leta 2019, ki smo se potem odpovedali B-ligi, do lani pa je potem vedno zmagal kdo drug. To pomeni, da imamo kvaliteto in da moramo biti na to vsi ponosni. Preskok med C-ligo in B-ligo pa je ogromen. To smo vedeli že prej, tudi letos smo dobili dokaz. Mislim, da če bi uspeli zbrati v isto ekipo vse naše igralce, tudi če izvzamem tiste, ki igrajo v A-ligi in tiste, ki iz raznoraznih razlogov igrajo v drugih sredinah, ampak mislim samo na tiste, ki jih imamo zdaj tu, bi morali taki skupini dodati res malo, da bi bila kompetitivna v B-ligi. Škoda bi bilo, če bi po teh letih prišlo do nekakšnega ping-ponga med napredovanjem in nazadovanjem. Tega si ne zasluži nihče, ne odborniki ne igralci. Po moje si slovenska ekipa zasluži in je dovolj kakovostna, da lahko zdrži v B-ligi.