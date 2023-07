Slovenska veslača v olimpijskih čolnih

Na svetovnem prvenstvu v veslanju under 23 v bolgarskem Plovdivu sta letos z italijansko izbrano vrsto tekmovala dva slovenska veslača: Nabrežinka Samantha Premerl in Doberdobčan Aleksander Gergolet. Če je Premerl v zadnjih letih že stalna članica najboljših veslačic te starostne kategorije, pa je za Gergoleta bil to nasploh prvi vpoklic v izbrano vrsto. A še več: oba sta z reprezentančno ekipo nastopila v olimpijskih čolnih, torej v disciplinah, ki so bolj prestižne in zato je konkurenca še večja. Nabrežinki je torej po vrsti svetovnih naslovov in rekordov v lahkem dvojcu uspel preboj v olimpijski čoln, kot si je tudi zaželela po lanski sezoni.

Nabrežinka Samantha Premerl (2002) si je po napornem mesecu treningov z državno izbrano vrsto priborila mesto v (olimpijskem) dvojnem četvercu. Na svetovnem prvenstvu se je članica bakovljanske Saturnie s sotekmovalkami prebila vse do finala A, tam so bile šeste.

Vpoklic si je po odličnem začetku sezone prislužil tudi Gergolet (2002), ki je na prvenstvu nastopal v osmercu. V Plovdivu je z mlado posadko osvojil končno osmo mesto med devetimi čolni: »Dali smo res vse od sebe, ostali so bili pač boljši. Tekmovali smo proti izkušenejšim ekipam, ki v tej klasi in na tej ravni tekmujejo že več let. Obenem pa so najboljši fizično res toliko višji in močnejši, da je bilo težko konkurirati,« je povedal doberdobski veslač, član CCTimavo.