Slovenski košarkarji niso uspeli osvojiti brona

Avstralija - Slovenija 107:93 (20:19, 53:45, 78:67)

Slovenija: Prepelič 18 (3:3), Murić 5, Tobey 13 (2:2), Blažič 12 (1:2), Dimec 6, Dragić 9, Čančar 8, Dončić 22 (5:6).

Avstralija: Goulding 6, Mills 42 (8:10), Ingles 16, Thybulle 11 (1:3), Exum 12 (2:2), Landale 14 (2:3), Kay 6

Slovenski košarkarji odhajajo iz Tokia z osvojenim četrtim mestom. V tekmi za bronasto kolajno so izgubili proti Avstraliji s 93:107. Avstralci so bili vseskozi v vodstvu in so se danes izkazali kot pretrd oreh za utrujeno slovensko izbrano vrsto, ki se jim je sicer dobro upirala in se Avstralcem le kakih 6 minut pred koncem tekme približala le na 3 točke. Najboljša strelca Slovenije sta bila Luka Dončić z 22 točkami in Klemen Prepelič, ki je dosegel 18 točk. Pri Avstraliji je odlično igral Patty Mills, ki je dosegel 42 točk.

Slovenija ostaja brez olimpijskega odličja v ekipnih športih, Avstralija pa je prvič v zgodovini prišla do medalje na OI. Do zdaj je bila štirikrat četrta.