Slovenski košarkarji v četrtfinalu

Košarkarji Slovenije so se sedmič v zgodovini uvrstili med osem najboljših ekip na evropskih prvenstvih. V prvem dvoboju na izločanje v Berlinu so premagali Belgijo z 88:72 (24:19, 44:41, 63:60). Slovenija se bo v sredo, 14. septembra, v četrtfinalu pomerila z zmagovalcem dvoboja med Ukrajino in Poljsko, ki je na sporedu v nedeljo ob 12. uri.

Za Slovenijo je to štirinajsti nastop na evropskih prvenstvih. Prvič se je med osem najboljših prebila 2005 v Beogradu, četrtfinalno stopničko pa je preskočila le dvakrat, 2009 na Poljskem in pred petimi leti v Istanbulu.

Luka Dončić je s 35 točkami postal prvi igralec v zadnjih 30 letih, ki je na evropskih prvenstvih na treh zaporednih tekmah presegel mejo 30 točk. Klemen Prepelič jih je dodal 13, Mike Tobey 12 in Goran Dragić 11.