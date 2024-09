Slovenski odbojkarji na SP proti Čilu, Bolgariji in Nemčiji

Slovenski odbojkarji bodo na svetovnem prvenstvu prihodnje leto med 12. in 28. septembrom na Filipinih igrali v skupini E s Čilom, Bolgarijo in Nemčijo, je določil žreb.

Na SP na Filipinih bo prvič igralo 32 reprezentanc. Slovenija je bila na žrebu kot četrta reprezentanca na svetovni lestvici med nosilci skupaj s Poljsko, Francijo, ZDA, Italijo, Japonsko in Brazilijo.

Italija bo igrala z Ukrajino, Belgijo in Alžirijo.

Iz prvega dela SP se bosta v izločilne boje uvrstili po dve najboljši reprezentanci iz vsake skupine.

Kapetan Slovenije Tine Urnaut, ki se je udeležil žreba v Manili, je za Odbojkarsko zvezo Slovenije povedal: »Kot reprezentanca in tudi kot zveza želimo še naprej rasti in napredovati. V Manili bo igralo veliko dobrih ekip, ki se bodo borile za medalje. Vsaka tekma bo pomembna, vsak dan bo pomemben in komu bo uspelo iztržiti največ, bo zmagovalec.«

Slovenski odbojkarji bodo tretjič nastopili na SP. Leta 2018 v Italiji in Bolgariji so bili dvanajsti, 2022 v Sloveniji pa so zasedli četrto mesto.

Naslednje leto bodo prvič na SP nastopile tudi slovenske odbojkarice. Predstavile se bodo med 22. avgustom in 7. septembrom na Tajskem.